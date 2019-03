Saviola: "El Barça fue el club europeo en el que mejor me trataron y en el que más feliz estuve"

El veterano delantero argentino Javier Saviola afronta con ilusión la posibilidad de conquistar el Mundial de Clubes con River Plate, con la posibilidad de que, si superan las semifinales, se midan por el título con el FC Barcelona, el club europeo que "mejor" le trató y donde fue "más feliz".

"Me lo imagino y a la vez me resulta difícil de explicar", señala Saviola sobre una posible final entre los 'millonarios' y los azulgranas. "River es el club donde nací y después el Barça fue el club europeo en el que mejor me trataron y en el que más feliz estuve", añade.

El 'Conejo' reconoce que ya "se huele la ansiedad y las ganas de estar allá" y que "van a ser partidos muy fuertes emocionalmente". "Es un momento único el que vamos a vivir", confiesa el atacante.

"Hay que forzar a que se sientan incómodos"

Este advierte, de cara a una posible final con los de Luis Enrique, que si juegan pensando que el Barça "son genios del fútbol" lo van a pasar "mal". "Tenemos que forzar que se sientan incómodos, que nunca puedan agarrar la confianza que necesitan, pero también debemos meternos en la cabeza que podemos hacer lo nuestro", indica.

"Con el Santos (en la final de 2011) hubo muchísima diferencia, pero Estudiantes (final 2009) le planteó un partido muy bueno, muy incómodo", remarca Saviola sobre los anteriores títulos en este torneo del conjunto catalán. "Plantaremos cara. Vamos a ir a jugar con muchas ganas e inteligencia. Sería muy lindo poder revertir algo que viene siendo adverso para los equipos sudamericanos", añade.

Para que River tenga más opciones, el delantero deberá mejorar sus números goleadores porque desde su retorno aún no ha marcado. "Sigo firme en que fue el momento justo de volver aunque no se estén dando las cosas como esperaba. Trato de que la ansiedad de marcar, de hacer buenos partidos, no impida que todo termine bien. Lucho para poder decir que tuve un final de la mejor manera. Ganar el Mundial sería darle un broche hermoso a mi carrera", sentencia.