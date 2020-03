Savic perdió dos dientes tras recibir un codazo de Embarba: "Es roja, no entiendo para qué sirve el VAR"

Más información Saúl rescata un punto insuficiente para el Atlético ante el Espanyol

El Atlético de Madrid no logró pasar del empate ante el Espanyol en Cornellá. En uno de los lances de juego, Adrián Embarba impactó con su codo en la boca de Savic. El central montenegrino terminó perdiendo dos dientes.

El colegiado del partido, Alberola Rojas, sancionó con amarilla al jugador del Espanyol, lo que provocó las posteriores críticas del defensor rjiblanco, que pedía la roja.

La acción, además, se producía en el minuo 37, con el Atlético por debajo en el marcador, por lo que una posible expulsión del atacante local habría condicionado y mucho el resto del partido. Un encuentro en el que el Atlético volvió a bloquearse en ataque, no pasando del empate ante uno de los equipos que luchan por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

“Es una roja ejemplar, el jugador me da un codazo sin mirar el balón, tengo dos dientes rotos, no entiendo para qué sirve el VAR si no se revisan esas jugadas, es una roja ejemplar”, dijo un enfadado Stefan Savic al término del partido.

El Atlético ha perdido los puestos de Champions League tras las victorias del Getafe ante el Mallorca y el Sevilla ante el Osasuna.