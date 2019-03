Saúl: "Posiblemente tengamos la plantilla más fuerte de los últimos años"

Al canterano se le preguntó este martes en rueda de prensa si su equipo cuenta con la plantilla más fuerte de los últimos años. "Posiblemente. Creo que el equipo ha hecho un trabajo excepcional con los fichajes y tenemos un equipo muy completo. En cada posición tenemos varios jugadores que pueden rendir a nivel excepcional y esta competencia va a hacer crecer al equipo", analizó.

A nivel personal, Saúl apuntó que jugará donde le "digan". "Me siento muy cómodo como mediocentro y me puedo ver en esa posición durante toda la temporada, pero estoy a disposición del míster y jugaré donde me diga", dijo sobre Diego Simeone, quien "ha hablado con cada uno de los jugadores, sobre todo con los nuevos para que se adapten".

"Simeone sabe lo que quiere de nosotros"

"Nos ha pedido lo que quiere y lo que necesita de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es trabajar día a día para ponerle las cosas difíciles en la competencia del equipo", explicó el centrocampista, quien no se plantea "ningún objetivo ahora mismo" para la temporada que están a punto de abrir.

"Solo debemos pensar en el partido de Las Palmas, que es vital para nosotros. Las Palmas es un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles como cualquier otro de primera división. Debemos afrontar el partido con humildad para intentar conseguir la victoria", pidió.