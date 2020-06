El Santiago Bernabéu se rinde a Asensio y dedica una pitada a Gareth Bale

El galés Gareth Bale no cuajó un buen encuentro frente al Valencia y la afición le pitó tras dos fallos y cuando se marchó al banquillo en el minuto 71 de partido con el marcador reflejando empate a uno.

El '11' del Real Madrid partió como titular este domingo en una reválida para ganarse el puesto cuando vuelva Cristiano Ronaldo y ante la progresión de Marco Asensio, pero no estuvo acertado.

Los primeros pitos que escuchó el gales fueron en el minuto 30 tras un pase errado en un cambio de dirección a Marcelo.

Bale no entró mucho en juego a pesar de que se movió por todo el frente del ataque y dispuso de una buena oportunidad para poner el 2-1 en el minuto 66 pero no acertó a cabecear bien.

Esta acción agotó la paciencia del Santiago Bernabéu y le dirigió una pitada que siete minutos después sería mayor al ser sustituido para que Zinedine Zidane diese entrada a Lucas Vázquez.

Asensio: "No hay que pensar en titulares y suplentes"

Marco Asensio, por su parte, afirmó que confía en sí mismo y que no hay que "pensar en titulares y suplentes" en el equipo de Zinedine Zidane, después de lograr los dos goles del conjunto blanco en el empate (2-2) contra el Valencia.

"Confío en mí, en aprovechar las oportunidades que me dan. No ha podido ser. Al final todos nos sentimos importamtes y tenemos que aportar nuestro granito de arena. Todos tenemos que aportar, no hay que pensar en titulares o suplentes", comentó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Asensio aseguró que cuando juega se olvida de lo que grita la afición, aunque se mostró agradecido por el cariño que le da.

"Siempre que juego me agradecen de forma muy cariñosa. Todos tenemos que remar en la misma dirección, así es como nos fue bien el año pasado. Siempre he entrenado los disparos lejanos y ahora están entrando los goles", se felicitó.

El internacional espera seguir disfrutando de la confianza de Zidane. "Espero que siga teniendo minutos, ahora a pensar en la selección y después, en el próximo partido de Liga. ¿Los elogios? Los llevo con naturalidad, los elogios vienen y van.

Espero seguir en esta línea de trabajo. Lo del año pasado es pasado, éste es otro y cada vez que salgo intento mejorar. Soy joven aún. Siempre que sea titular intentaré aprovecharlo", subrayó.