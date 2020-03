Santi Cañizares: "No acabo de entender porque un partido es a puerta cerrada y otros eventos no"

La crisis desatada por el coronavirus en el mundo del deporte se agiganta a medida que pasan las horas. En Italia han decidido parar todas las competiciones deportivas hasta el próximo 3 de abril.

Mientras, en España esta misma semana se van a jugar partidos a puerta cerrada como el Valencia - Atalanta de la Champions o el Sevilla - Roma de la Europa League.

Estas decisiones, a la vez que se mantienen, otros eventos han provocado la reflexión de Santi Cañizares, exportero del Valencia.

"Es una lástima jugar a puerta cerrada. El fútbol no tiene mucho sentido si no tiene púbico y finalmente no acabo de entender porque este partido es a puerta cerrada y otros eventos no. Es lo mismo que piensa toda la sociedad valenciana", indicó Cañizares.

"No soy quien tiene que aportar las soluciones, me habéis pedido mi opinión y solo digo que es una lástima porque en el fútbol lo bonito es que haya público y no acabo de entender porque unas cosas sí y otras no", insistió el exguardameta.