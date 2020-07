Salvador Illa: "¿Público en los estadios en septiembre? No lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos"

Los numerosos rebrotes que ya sufren todas las Comunidades Autónomas y la grave situación de Lleida y Hospitalet hacen difícil poder pensar en que la Liga 2020-21 pueda comenzar en septiembre con público en los estadios. A este respecto se pronunció anoche el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se mostró pesimista al respecto.

"Yo hoy, de momento, no lo veo, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Es una decisión que tendrá que tomar el CSD habiendo escuchado a las comunidades autónomas, los organizadores de las competiciones y el ministerio de Sanidad. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas", explicó Illa en 'El Partidazo' de la 'COPE'.

Salvador Illa realizó una petición a la "prudencia" a los aficionados a la hora de celebrar los éxitos de sus equipos y pidió evitar "concentraciones masivas en la calle".

"Parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia"

"Quiero aprovechar este micrófono para lanzar un mensaje de prudencia y pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes sociales. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle y en la vía pública porque la situación no está en nuestro país para esto”, indicó Illa.

"Podemos hacer muchas cosas, pero de determinada manera. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Esto no va acabar hasta que no descubramos, o la ciencia descubra una vacuna, y eso todavía va a tardar unos meses. Pero no hay que olvidaros que el virus está entre nosotros y que si no respetamos las indicaciones sanitarias puede venir otra ola del virus", explicó el ministro.

La situación de contagios disparados en Lleida y Hospitalet, que ya amenaza la ciudad de Barcelona, no ponen en riesgo, a juicio de Illa, la disputa del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrentará el próximo 8 de agosto al Barcelona con el Nápoles en el Camp Nou.

"La situación en Cataluña es preocupante, la estamos siguiendo de cerca, pero de momento no peligra la celebración del Barça-Nápoles, que además es a puerta cerrada", indicó Illa.