Salah salva a un mendigo que estaba siendo acosado por unos jóvenes en una gasolinera: "Algún día podéis veros así"

El egipcio Mo Salah es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y un futbolista importantísimo en el Liverpool de Jürgen Klopp. Además, el africano ha demostrado una vez más que es un gigante fuera del césped.

El diario 'The Sun' ha contado que el pasado 28 de septiembre, tras el triunfo de los 'reds' ante el Arsenal, el jugador iba en su vehículo a su hogar cuando paró en una gasolinera cerca de Anfield.

Al bajarse a repostar, Salah se dio cuenta de que un grupo de jóvenes estaba increpando a un mendigo; se burlaban de él y le decían que se buscara un trabajo. El egipcio fue entonces a ayudar al hombre.

"Algún día podéis veros en esta situación", les dijo a los chicos, según ha desvelado David Craig, el hombre sin hogar que fue víctima de las burlas. "Estaba más que contento. Soy un gran admirador suyo. Para mí, Mo es un héroe de la vida real y quiero agradecérselo", dice Craig.

Le dio 100 libras

Pero el gesto del egipció no terminó ahí. Salah se acercó al cajero de la gasolinera y le dio 100 libras a David Craig para ayudarle, un gesto que Craig agradeció a la jugador del Liverpool. "Supe que no estaba alucinando cuando Mo me entregó 100 libras", ha señalado.

