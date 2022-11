Rusell Crowe lamenta la eliminación de Polonia: "Kuba, eres un héroe"

Rusell Crowe, actor neozelandés que ganó el Oscar gracias a la película Gladiator, es un declarado fan del fútbol. En esta Eurocopa, en la que por razones geográficas no participa Nueva Zelanda, no tuvo dudas en 'aliarse' con Polonia como candidata a alzarse con el título. Por ello, y como hizo ver en su cuenta de Twitter, el adiós polaco a manos de Portugal le 'afectó' y no pudo evitar la melancolía.

"Oh, hombre... Mala suerte. Lo hicistéis genial. Estad orgullosos. Te queremos Kuba. Eres un héroe. Felicitaciones a Polonia", dijo Crowe, que aprovechó para confirmar que ahora Islandia es su equipo favorito.