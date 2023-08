Olga Carmona emociona con su discurso en la fiesta de España: "Las estrellas del cielo nos han acompañado"

Era el discurso más esperado en la fiesta de la selección española tras ganar el Mundial femenino en Sídney, Australia. Las 20.000 personas concentradas en la explanada de Puente del Rey, en Madrid Río, querían escuchar a Olga Carmona: "Ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor", dijo la futbolista sevillana ante una afición volcada con su heroína. Fue manteada por todas sus compañeras sobre el escenario y su nombre fue el más coreado por los presentes: "Estoy muy emocionada de brindaros esta alegría a todo el país".

Y es que la lateral española marcó el gol que ponía la primera estrella en el pecho de la selección española de fútbol femenino, pero también perdía a su padre, de cuya muerte fue consciente tras la final ante Inglaterra (1-0). "Ya tenéis la estrella que tanto queríais. Pero no solo la del pecho, sino las que están en el cielo y nos han acompañado", señaló la autora del gol más importante en la historia del fútbol femenino patrio.

La jugadora del Real Madrid acompañó a nuestras campeonas del mundo en la explanada Puente del Rey, conocida también como 'Explanada de la Selección Española de Fútbol', en la zona de Madrid Río, para festejar el Mundial femenino 2023. Carmona fue clave en nuestra victoria mundialista: en semifinales marcó a Suecia el definitivo 2-1 con el que España se metió en la final, en la que también marcó el único tanto que dio el triunfo al equipo de Jorge Vilda ante Inglaterra.

Le ocultaron la muerte de su padre

Olga Carmona jugó la final ante Inglaterra sin saber que su padre había muerto. "Sin saberlo" tenía su "estrella antes de que empezase el partido", expresó la futbolista del Real Madrid en sus redes sociales. La sevillana conoció el fallecimiento de su padre al término del encuentro. Olga Carmona cree que le ha "dado la fuerza para conseguir algo único".

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", publicó de madrugada la futbolista en un mensaje en sus redes sociales.