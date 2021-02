Rummenigge confirma la marcha de David Alaba del Bayern: "El Real Madrid es un gran club, puedo entenderle"

El director general del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha 'confirmado' que David Alaba será jugador del Real Madrid la próxima temporada. En declaraciones a Sky Sports, Rumnenigge ha descartado de nuevo que el austriaco renueve con club alemán y entiende que fiche por el equipo blanco: "En un 99,99% puedo decir que Alaba se marchará del club al final de esta temporada. Nos separaremos de forma amistosa y ojalá pueda despedirse de nosotros con muchos títulos".

Sobre el posible destino de David Alba deja claro que no le sorprendería que vistiera la elástica del Real Madrid: "Desde el día 2 de enero, David puede fichar por el club que quiera. No sé si llegará al final a un acuerdo con el Real Madrid, pero es un gran club y puedo entender que es interesante para él".

No ha hablado con Florentino

Asimismo, Rummenigge deja claro que no ha negociado con el Real Madrid: "Florentino no ha contactado con nosotros. Tampoco es que tenga que hacerlo. No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador".

El director general del club bávaro le desea lo mejor: "Está totalmente comprometido con nosotros. Es un tipo absolutamente serio y agradable que nos gusta a todos. Merece que lo traten bien hasta el último día en el Bayern".