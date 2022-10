Rüdiger: "Estoy seguro de que en el futuro Vinicius puede ganar el Balón de Oro"

El protagonista del último partido de Champions del Real Madrid habló en la previa del duelo ante el Leipzig y desveló la amistad que ha entablado con Vincius desde su llegada al equipo español.

"Para mí Vinicius es como un hermano pequeño, me ayuda a hablar español y mejorarlo. Como jugador tiene un potencial enorme que muestra cada partido con constancia. Ayuda al equipo siempre y estoy seguro de que en el futuro puede ganar el Balón de Oro", indicó Rüdiger.

El central alemán también reconoció estar "sorprendido" por su rápida adaptación al Real Madrid, aunque admitió que es imposible jugar todos los partidos en un equipo como el Madrid.

"Estoy sorprendido por lo rápido que me he adaptado. He tenido la ayuda de Kroos y Alaba. Estoy muy contento y siempre voy a dar el cien por cien por el Real Madrid. Hasta ahora estoy satisfecho con mi rendimiento, los partidos que he jugado se ha visto que estoy bien, en buena línea, pero estoy en un equipo muy grande y no puedo jugar todo. Me siento bien y estoy muy contento", valoró Rüdiger

"No era muy guapo antes del golpe, me encuentro bien"

El defensa alemán también bromeó sobre el fuerte golpe que sufrió en el último encuentro de la Liga de Campeones, ante el Shakhtar, por el que recibió 20 puntos de sutura en la frente.

"No era muy guapo antes del golpe, me encuentro bien", indicó con humor Antonio Rüdiger.

El defensa del Real Madrid advirtió que este martes les espera "un rival con mucha intensidad, con jugadores muy rápidos y con un delantero muy fuerte como Timo Werner".

Rüdiger afirmó que Karim Benzema se merecía el Balón de Oro que recibió hace una semana en París.

"Se mereció ganar el Balón de Oro, hizo una temporada fantástica. Es la primera vez que mi nombre estaba ahí, en el ranking, y es bonito, pero no cambia nada en mi cabeza", admitió Rüdiger.

Por último, admitió que no sabe la decisión que tomará sobre su futuro su compatriota Toni Kroos, que acaba contrato a final de temporada con el Real Madrid.

"Para mí es una leyenda. En el Real Madrid es aceptado y respetado en el equipo. No puedo decir mucho sobre eso, disfruta jugando y siempre contento, pero al final decide él. Sabe lo que significa para todos y deseo que siga jugando en el Real Madrid. En la selección coincidimos muchos partidos, es un jugador que marcaba la diferencia al que vamos a echar de menos en el Mundial", concluyó Rüdiger.