El cabezazo Rüdiger para firmar el pase a octavos le ha costado 20 puntos de sutura, la cara ensangrentada y esperar más pruebas

El empate del Real Madrid ante el Shakhtar ha costado sudor, pero también sangre al alemán Antonio Rüdiger que tras un brutal choque con el guardameta Anatolii Trubin ha tenido que recibir 20 puntos de sutura en la frente y se someterá a pruebas.

El Real Madrid selló su billete para los octavos de final de la Liga de Campeones sobre la bocina, en el minuto 95, y después de un partido en el que el equipo ucraniano tuvo contra las cuerdas a los blancos de Ancelotti hasta ese cabezazo que bien merece el pase. Tras el partido el técnico reconocía que "Rüdiger tiene un corte en la frente. Anímicamente el jugador está bien. Es consciente, habla, sonríe… está contento porque ha marcado un gol importante", si bien es cierto que el momento del empate no pudo celebrarlo ya se vio mareado y con la cara ensangrentada por el choque.

Aunque se encuentre bien, el defensa se someterá a pruebas tras su llegada a Madrid para confirmar que no haya nada roto y valorar así con certeza el tiempo que tendrá que estar ausente.

Esas pruebas certificarán saber si Ancelotti podrá o no contar con Rüdiger como una de las opciones para la defensa con miras al 'Clásico' frente al Barcelona del próximo domingo.

El jugador alemán tiene fama de dar miedo a sus rivales por su agresividad y a principios de la temporada quiso alejar esa sensación manifestando: "No sé si le doy miedo a alguien, a mí lo que me gusta es ser agresivo, pero con justicia y de una manera limpia. Mis estadísticas lo dicen, en los últimos cinco años no tengo ninguna tarjeta roja. Yo intento jugar con fuerza, es mi naturaleza", señaló.