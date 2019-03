Rudi García: "El Barcelona es un equipo enorme, pero no es invencible"

El francés Rudi García, entrenador del AS Roma, ha dicho esta noche que el Barcelona es mejor equipo que el suyo, pero que no por eso dan el partido por perdido. "A un partido, ellos son mejores que nosotros, pero puede haber muchas sorpresas. Tenemos pocas opciones de ganar, pero no saldremos batidos", ha dicho en la comparecencia de prensa en el Camp Nou, previa al partido que mañana jugarán en el feudo azulgrana ambos equipos, en la penúltima jornada del grupo E de la Champions League.

García es sabedor de que el Barcelona sólo necesita un punto para hacerse con el primer puesto del grupo y encarar el sorteo de cuartos con esa condición, pase lo que pase en la última jornada de la liguilla contra el Bayer Leverkusen, y ha reconocido que un empate no desagradaría a su equipo, aunque aspira a una victoria para tener opciones de pasar a octavos.

El técnico del Roma ha insistido en que su equipo no puede enfrentarse al Barcelona, al que ha descrito como un grupo repleto de estrellas, "saltando al campo como su hubiese perdido, porque de esta forma no vale la pena salir a jugar".

"Hay que arriesgar"

"Hay que disfrutar de que jugaremos contra uno de los mejores equipo del mundo. Hay que arriesgar, porque si somos muy lineales no haremos nada", ha añadido. Rudi García ha asegurado que no le ha cambiado la opinión del Barça después de haber visto el clásico, en el que el equipo de Luis Enrique Martínez derrotó por 0-4 al Madrid. "No tuve que esperar al clásico para decir que el Barcelona es un enorme equipo, pero no es invencible".

El Barça también ha perdido algunos partidos en la Liga. Y esto es lo bonito del fútbol, que el equipo débil puede ganar", ha señalado. El entrenador del Roma considera que el Barcelona tendrá más el balón que sus jugadores, pero espera que sus hombres defiendan "como en la ida", además de generar oportunidades "y concretarlas".

Ha asegurado que tras el último entrenamiento de esta noche en el Camp Nou, decidirá si Daniele de Rossi será mañana titular, porque arrastra unos problemas físicos desde hace unas semanas. "Si tenemos que perder a De Rossi seis partidos por haber arriesgado, no jugará. Pero este es un partido importante, aunque el decisivo será el último (contra el Bate en el Olímpico de Roma)", ha adelantado el entrenador.