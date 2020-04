Rousaud, exvicepresidente del Barcelona: "Creo que alguien ha metido la mano en la caja"

Emili Rousaud, exvicepresidente del Barcelona, ha destapado la caja de pandora en Rac 1: "Sinceramente, creo que alguien ha metido la mano en la caja. ¿Quién? No lo sé. No sé a qué nivel ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro".

"No sé quién ha podido ser, pero tengo la idea que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale 100.000 euros, blanco y en botella. No sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea", ha dicho el exdirectivo..

Las palabras de Rousaud llegan después de que Bartomeu solicitara la dimisión del ya exdirectivo por la falta de confianza en él y también en Enrique Tombas. Finalmente terminaron dimitiendo un total de seis directivos en bloque, ya que se sumaron Sílvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia.

Rousaud sigue defendiendo que en el origen de toda la crisis está en el ya denominado 'BarçaGate', el escándalo de I3 Ventures con las redes sociales: "La clave está en la fragmentación de las facturas y la auditoría al respecto. No podíamos mirar a otro lado. La auditoría tenía dos partes, una para ver si era cierto que se descalificaba a ciertas personas y otra la del millón de euros que se pagó, que está por ver si es el valor real. La invitación a irnos por parte del presidente llega cuando el informe está al caer. El tema de las redes es sucio”, dijo