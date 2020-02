La romántica pedida de mano antes del Lazio-Inter con la inestimable ayuda de los 'recogepelotas'

Un hincha de la Lazio aprovechó el duelo entre su equipo y el Inter para realizar una romántica y viral petición de mano a su pareja. Charles, el aficionado del equipo romano, sorprendió a su pareja cuando no lo podía ni imaginar.

Utilizando a los 'recogepelotas', se descubrió a pie de campo la frase 'will you marry me?' (¿Quieres casarte conmigo) justo antes del inicio del partido ante Lazio e Inter.

La mujer se emociona en la grada para acto seguido bajar a la pista de atletismo que rodea el Estadio Olímpico para ver como su pareja, hincando rodilla, le pide matrimonio. Como se puede imaginar, la respuesta fue afirmativa.