Rodrygo: "Ancelotti me pide paciencia, pero es difícil no estar siempre de titular"

Rodrygo Goes está siendo cada vez más decisivo en los partidos más importantes del Real Madrid: "Noto que siempre que estoy en el campo puedo ayudar y es lo que busco siempre, estar siempre en el campo y salir siempre jugando", dijo el brasileño tras la victoria en semifinales del Mundial de Clubes (1-4) ante el Al-Ahly egipcio.

Cuenta que el entrenador le sigue pidienco paciencia: "Ancelotti me pide paciencia, pero es difícil siempre tener paciencia y no estar siempre de titular, pero yo entiendo porque tenemos un grupo muy bueno, son grandísimos jugadores y todos quieren jugar también, como yo. Yo entiendo, pero es difícil tener paciencia porque quiero siempre jugar y estoy bien", aseveró al micrófono de José Luis Sánchez para 'El Chiringuito'.

Rodrygo, eso sí, mostró la felicidad de la plantilla madridista por el pase a la final del Mundial de Clubes. El exremo dijo estar "muy contento" por su gol, asegurando que desean el título como impulso a su temporada: "Muy contento por el gol, por la victoria, por estar en otra final. Estamos muy ilusionados para ganar un título muy importante, para seguir nuestra temporada. Estamos felices de estar en la final y la queremos ganar", dijo en Real Madrid Tv.

"El míster nos dijo que teníamos que seguir jugando igual porque estábamos bien, creamos muchas ocasiones en la primera parte y pudimos hacer más goles. Al final cuatro están bien y hemos ganado, que es lo más importantes", abundó el brasileño.

Rodrygo anotó un gran gol por su conexión con Dani Ceballos, que acabó con una asistencia de tacón al brasileño. "Aparecí por dentro para combinar con Dani que le gusta mucho hacer una jugada que me encanta. Él podía chutar pero vino su pase, me escuchó y me dio una gran asistencia. Estoy muy contento con este gol".

Prefiere ser segundo punta

El delantero brasileño asumió el papel de delantero centro por la baja de Karim Benzema. Admitió que prefiere jugar por dentro, alejado de la banda, pero con un compañero de referencia arriba: "Soy el mismo Rodrygo de siempre, sea de delantero centro o por las bandas intento mostrar mi mejor versión. Prefiero jugar por dentro, no como 9, hacerlo como 10, pero también me gusta porque estoy más cerca de la portería y puedo combinar con los medios que llegan. Siempre que me necesite el míster estaré ahí", apuntó.

Centrado ya en la final, Rodrygo aseguró que se miden a "un equipo muy bueno" como Al Hilal. "Nos va poner mucha dificultad. Tenemos que estar centrados y darlo todo porque el Real Madrid siempre tiene que ganar las finales".