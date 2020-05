Roberto Soldado, crítico con la gestión del coronavirus: "Mascarillas no homologadas, test chinos falsos..."

El delantero del Granada, Roberto Soldado, ha contestado a varios usuarios de Twitter que señalaban a su profesión de futbolista como un valor negativo a la hora de opinar sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

Roberto Soldado contestó a un usuario que le pedía que donase su sueldo para luchar contra el coronavirus; el 'tuitero' le llamaba lacra y 'cuñado' que da patadas a un balón. Soldado no se cortó y le recordó que ellos 'donan' casi la mitad de su sueldo en impuestos.

"¿Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro “desproporcionado” sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quién es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien", ironizaba el futbolista del Granada.

A otro usuario directamente le acusó de engañar a los seguidores, dado que este afirmaba que Soldado despotricaba por tener que pagar impuestos: "¿Que yo despotrico por pagar impuestos? ¡Ya estamos engañando otra vez! ¡Ya vale!", escribía Soldado.

Con su respuesta al tercer 'tuitero' el delantero del Granada apuntó directamente al Gobierno: "Tienen miles de millones para gastarlo en lo que más necesitamos, mascarillas no homologadas, test chinos falsos...", dijo el delantero valenciano.