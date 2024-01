Roban en la casa de Jules Koundé mientras se disputaba el Barça - Villarreal

El defensa del FC Barcelona, Jules Koundé, sufrió este sábado por la noche un robo "con fuerza" en su domicilio de Sitges (Barcelona) justo después de que finalizara el partido entre Barcelona y Villarreal en Montjuic (3-5).

Un robo con "fuerza"... pero sin nadie dentro de la casa

Según informa 'RAC1', el robo tuvo lugar sobre las 21:30 de la noche, ya con el partido terminado, sin embargo, el jugador todavía no había vuelto a su hogar. Los Mossos d'Esquadra han asegurado que no había ninguna persona en el domicilio y que los ladrones habían sustraído objetos de valor y dinero del internacional francés, todavía no se conoce la cantidad exacta.

En abril también entraron a robar en su hogar

Esta ha sido la segunda vez que Koundé sufre un hurto en su hogar después de que varios ladrones también entraran en su casa el pasado mes de abril cuando el futbolista disputaba un partido en Barcelona ante el Betis en el Camp Nou.

En los últimos años son muchos los futbolistas que están sufriendo robos en sus hogares, la mayoría tienen lugar cuando no hay nadie en casa y suele suceder cuando el jugador está disputando un partido o simplemente está fuera de la ciudad. Futbolistas como Falcao, Ramos, Morata, Carvajal, Rodrygo, Thomas Partey, Zidane, Casemiro, Piqué...

Dura derrota del Barça y adiós a medias de Xavi

Está claro que no fue una buena noche para Koundé ni para el aficionado culé. El Barça volvió a caer en Liga en un partido loco que se terminó llevando el Villarreal por 3-5 y que supuso que Xavi Hernández anunciara una hora después que dejaría de ser entrenador del club el próximo 30 de junio. El conjunto culé se pone a 10 puntos del Madrid y a 11 del Girona (un partido más) y solo vamos por la jornada 22. Por otra parte, el jugador francés es uno de los más cuestionados en las últimas semanas por sus errores defensivos, especialmente los cometidos en la final de la Supercopa de España en la que su equipo cayó por 4-1 ante el Real Madrid.