La respuesta viral del Celta de Vigo un aficionado que critica su campaña contra la violencia de género

La cuenta de Twitter del Celta de Vigo se ha convertido en protagonista tras la respuesta viral a uno de sus aficionados. El equipo posó el pasado domingo con una pancarta que reflejaba un mensaje contra la violencia de género que no gustó a uno de los aficionados.

El equipo subió la fotografía a las redes sociales y recibió una respuesta inesperada por todo el mundo. "Siempre he sido celtiña, pero que el Celta apoye el Apartheid hembrista me duele mucho. Sé que no rectificarlos, pero tenéis un aficionado seguidor menos. La violencia es humana, no de género", publicaba el aficionado.

El equipo respondió al jugador con un rotundo "hasta luegui" que ya se ha hecho viral en la red sociales como crítica a las duras declaraciones del aficionado. La respuesta ha alcanzado ya los 13.000 'me gusta' en Twitter.

"Frente a la violencia de género solo cabe una respuesta: no", era el lema con el que los jugadores impulsaban la nueva campaña que el club ha lanzado tras firmar un convenio con la Xunta de Galicia para difundir acciones contra la violencia de género.