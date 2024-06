Sergio Ramos: "Me voy de aquí como llegué, sin hablar de dinero"

Sergio Ramos se ha despedido este martes del Sevilla tras jugar una temporada en el Sánchez Pizjuán y completar su segunda etapa en el club hispalense. El defensa de Camas ha asegurado que se va "con la cabeza alta y el deber cumplido" y después de "demostrar mi sevillismo como mejor sé hacer: con rendimiento y compromiso".

"Llegué un 7 de septiembre con dos objetivos muy claros: homenajear a Puerta y Reyes, a mis abuelos y a mi padre, que tenía la ilusión de verme aquí y quería demostrarles que podía seguir aquí. Otro objetivo era demostrar mi sevillismo como mejor sé hacer: con rendimiento y compromiso. Creo que se han cumplido de manera notable. Me voy con la cabeza alta y el deber cumplido", ha indicado Sergio Ramos.

"Tenía una espinita clavada después de mi marcha de hace tantos años con el sevillismo"

"Tenía una herida abierta con todos ellos y con mi padre. Tenía una espinita clavada después de mi marcha de hace tantos años con el sevillismo y quería demostrar en el campo que podía ayudar. Me voy con la conciencia muy tranquila. Es una etapa donde mi contrato se cumple. Termina una etapa de mi vida maravillosa. No sentía esto desde mis primeros años en el fútbol. El sevillismo no se negocia, se lleva en vena. Ha sido un privilegio", ha ratificado Sergio Ramos.

El defensa sevillano aclaró que la decisión ha sido "a nivel personal y familiar" y que nunca ha hablado de dinero con el Sevilla.

"Siempre que uno se va de casa no es una decisión para tomarla a la ligera. No se ha extendido mucho en el mercado. Después de tomar esa decisión que el club tenga tiempo para plantearse fichajes. Nunca hemos hablado de dinero. Me voy de aquí como llegué, sin hablar de dinero. Es una decisión que he tomado a nivel personal y familiar. Quiero destacar la opción que me daban de seguir aquí con un contrato vitalicio. Agradezco la paciencia y espera del Sevilla", apuntó Ramos.

"Cuando llegué sabía que el Sevilla estaba en una situación delicada y me motivaba el reto. El año pasado tomé la decisión de venir a ayudar al equipo. Aunque el club pueda atravesar una etapa difícil confiamos que se le pueda dar la vuelta y que todos volvamos a disfrutar del Sevilla que todos queremos. Tenía una herida abierta por mi marcha hace muchos años y agradezco a la afición que me haya perdonado y me haya acogido con respeto y cariño que yo siempre les he tenido", agradeció Sergio Ramos.

Ramos no piensa en la retirada

El jugador sevillano aclaró que decidió fichar por el Sevilla por "un tema de sentimiento y corazón y no de dinero".

"En el contrato ponía un año y creo que me he ganado el derecho para elegir. Doy la cara y nunca me voy si el barco se hunde. Me embarqué en este proyecto porque era un tema de sentimiento y corazón y no de dinero. Me gustaría que se me recordara con el buen rendimiento que he dado esta temporada. El que ponga en duda mi sevillismo se ha perdido el último año", aseguró el de Camas.

Por último, Sergio Ramos admitió que jugar en la MLS siempre ha estado en su cabeza pero que, a día de hoy, no tiene nada hablando ni firmado con ningún club.

"No fui a Dallas porque tuviera algún vínculo de cara al futuro. Es verdad que Estados Unidos es un país que a nivel familiar dice mucho. A día de hoy no hay nada con ningún equipo de ninguna parte. Tengo hambre de seguir compitiendo y me siento sano para seguir compitiendo", concluyó Ramos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com