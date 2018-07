Recomiendan asistir al Clásico "con tiempo suficiente"

Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad, y Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, han presidido este miércoles, en la sede del Ministerio del Interior, una reunión extraordinaria de seguridad, tras la que han aconsejado que el público que asista al 'clásico' el próximo sábado, lo haga "con tiempo suficiente".

Así lo señaló Francisco Martínez Vázquez, en su comparecencia junto a Miguel Cardenal, que recomendó que el público que asista al estadio lo haga "con tiempo suficiente" para superar los controles de acceso y el triple cinturón de seguridad que habrá en los alrededores del Santiago Bernabéu.

"Los consejos que damos es que el acceso al estadio lo hagan con normalidad y traten de llegar con antelación. Uno de los elementos son los controles de acceso y queremos que no apuren para que no haya retrasos", señaló. "El acceso al estadio se podrá realizar desde tres horas antes, pero cada uno ya puede ir con el tiempo que considere oportuno. Aconsejamos que se haga con suficiente antelación y no se espere al último momento para llegar", manifestó.

"Clásico de alto riesgo"

El partido, que ha sido calificado como "clásico de alto riesgo", contará con mil efectivos de la Policía Nacional. "Esta calificación de alto riesgo no supone ninguna novedad porque en un partido de estas características, debido a los elementos que lo rodean, es habitual", dijo Martínez, tras la reunión.

"La convergencia de la calificación con esta circunstancia se debe al nivel de alerta 4, reforzado por la decisión de la ampliación de seguridad, y por ello habrá un dispositivo intensivo para garantizar la absoluta normalidad en el desarrollo del encuentro", confesó. Vázquez declaró que, "a falta de detalles, al menos habrá mil efectivos de policía nacional, que es más del doble de otros encuentros declarados así".

Además, habrá otros 1400 vigilantes de seguridad privada más Policía Municipal, personal de emergencias y de Protección Civil. "Con este dispositivo, el partido se desarrollará con normalidad y sin incidentes porque tenemos confianza en nuestras fuerzas y cuerpos generales del Estado. Lo que queremos transmitir es un mensaje de tranquilidad y serenidad responsable dentro de los parámetros que tenemos", apuntó.

"operativo especialmente intenso"

En su exposición, Miguel Cardenal evitó hablar sobre la posibilidad de que los aficionados azulgranas accedan con esteladas al estadio, puesto que "no tiene nada que ver con la declaración del partido", y declaró que el operativo fijado para el encuentro es "especialmente intenso".

"Como en todos los acontecimientos masivos, a ese respecto se va a seguir la praxis habitual. Se trata de evitar en un acontecimiento de masas elementos que causen confrontación. No se trata de hablar de un símbolo en concreto, sino de cualquiera que pueda evitar que haya conflictos", dijo.

El dispositivo de seguridad se terminará de perfilar este jueves en otra reunión en la que estarán presentes la delegación del Gobierno de Madrid, el Ayuntamiento, la Policía Nacional y el Real Madrid. No habrá Mossos de Esquadra ni representantes del FC Barcelona al "no tener competencia por razón de demarcación", dijo Vázquez.