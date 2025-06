Dónde ha caído el bote de 600.000 euros de la Bonoloto y los premios de la ONCE, Eurodreams, Lotería Nacional y La Primitiva de hoy jueves 12 de junio de 2025

Este viernes 12 de junio de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 12 de junio de 2025 es el 23694. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 022 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 12 de junio de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 01 04 06 20 23 y 45, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 06.050 de ÁVILA, situado en Avda. Inmaculada, 40.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 12 de junio de 2025 ha sido para el número 10 30 36 38 43 y 46, siendo el número complementario el 17 y el reintegro el 0. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 7.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 713 833 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantesque han sido validados en la Administración de Loterías nº 330 de BARCELONA, en la nº 2 de ANDORRA LA VELLA (Lleida), en la nº 5 de ARANJUEZ (Madrid) y en la nº 4 de EL PUERTO DE SAGUNTO (Valencia).

