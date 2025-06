Trent Alexander-Arnold: "Quiero ser campeón, crecer y disfrutar con los mejores del mundo"

Dos días después de presentar a Dean Huijsen, el Real Madrid ha presentado a su segundo refuerzo: el defensa inglés Trent Alexander-Arnold, quien ha pasado reconocimiento médico este jueves y ha firmado su nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2031. El lateral procedente del Liverpool lucirá el dorsal 12 y ha asegurado que llegar al club blanco es "un sueño hecho realidad".

"Gracias tanto al presidente Florentino Pérez como al club Real Madrid por esta oportunidad. Fichar por un club como el Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas, pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad", ha indicado Trent Alexander-Arnold en un sorprendente castellano.

"Estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas. Tengo muchas ganas de enseñar mi juego y ganar muchos títulos. Quiero ser campeón, crecer y disfrutar con los mejores del mundo. ¡Gracias y hala Madrid"!", ha asegurado el futbolista inglés.

Florentino Pérez: "Podías haber ido a otros clubes, pero nos has elegido a nosotros"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dado la bienvenida a Trent Alexander-Arnold al club blanco.

"Querido Trent Alexander-Arnold, buenas tardes y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid. Hoy llega al Real Madrid un jugador que lo ha ganado todo, uno de los mejores laterales del mundo y una leyenda del Liverpool. Ahora quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid y quiere sentir la emoción de vestir nuestra camiseta", ha afirmado Florentino Pérez.

"Podías haber ido a otros clubes o seguir en un club como el Liverpool, pero nos has elegido a nosotros porque querías jugar aquí. Eres uno de los defensas con más asistencias de la historia de la liga inglesa. Has formado parte del once mundial FIFA en 2020 y dos veces del equipo ideal de la UEFA. Tu familia y tu novia están aquí para acompañarte en uno de los días más felices de tu vida. Si has elegido jugar aquí es porque estás convencido de que puedes alcanzar nuevos éxitos. Te espera el Bernabéu, donde vivirás momentos únicos a veces difíciles de entender. En el Madrid encontrarás unos compañeros que forman una familia, como tu amigo Jude Bellingham. Aquí, todos, además de ser grandes jugadores, son grandes madridistas", ha apuntado el presidente del Real Madrid.

