Djokovic: "¿Nadal y Federer? Siempre me sentí como un niño no deseado, nunca me quisieron..."

Novak Djokovic repasó en una entrevista con la edición alemana de '20 minutos' su relación con Rafa Nadal y Roger Federer, y cómo afectó al mundo del tenis su irrupción, que en gran parte repercutió en la rivalidad entre el español y el suizo.

Por todos ha sido conocido que Nadal y Federer mantuvieron una estrecha relación como rivales, y una vez se retiró Federer, como amigos, ya sin nada en juego. Su rivalidad cambió el tenis moderno y enganchó a millones de aficionados al tenis, los cuales presenciaron como dos jugadores completamente antagónicos se repartieron la mayoría de los títulos durante varios años y además protagonizaron una rivalidad sana e incluso con cierta amistad de por medio.

"Nunca fui tan querido como ellos, me sentí un niño no deseado"

Sin embargo, Novak Djokovic irrumpió con fuerza en 2007, y años más tarde comenzó a imponerse con cierta contundencia al español y al helvético, algo que no terminó de gustar a muchos aficionados al tenis: "Nunca fui tan querido como ellos... Siempre he intentado vivir con corazón y buenas intenciones y, en definitiva, ser yo mismo... Me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que la afición me aceptaría si actuaba de otra manera. Pero tampoco fue así", relató en 'Failures of Champions'.

El tenista con más grandes de siempre puntualizó de nuevo que nunca se sintió tan arropado como sus dos rivales: "Nunca fui tan querido como Federer y Nadal porque no se suponía que estuviera ahí. Era el pequeño, el tercero que llegó y dijo: 'Voy a ser el número uno'. A mucha gente no le gustó eso".

"Me llevé mejor con Nadal..."

Por otra parte, confirmó que su relación con ambos, por motivos deportivos y de pura rivalidad, fue "fría", pero nunca por problemas ni otros aspectos personales: "Que alguien sea mi mayor rival no significa que le desee el mal, lo odie o quiera hacer cualquier otra cosa en la cancha para derrotarlo. Luchamos por la victoria, y ganó el mejor jugador. Siempre he respetado a Roger Federer y Rafa Nadal; nunca he dicho una sola palabra mala sobre ellos y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me he llevado mejor con Nadal", puntualizó.

Djokovic, sin Slams desde el US Open 2023

Nole, por su parte, afronta a su manera la recta final de una carrera que ya es desde hace tiempo la mejor en la historia del tenis: 24 Grand Slams, 40 Masters, oro olímpico, 100 títulos ATP... Eso sí, su último major fue el US Open 2023 y en Roland Garros, pese a que compitió, no pudo hacerle frente a Jannik Sinner. En Wimbledon defenderá la última final, donde cayó ante Carlos Alcaraz en 2024 (también perdió en 2023).

