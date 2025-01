Real Madrid - Las Palmas en directo: Ceballos, Brahim y Asencio, titulares

Ya tenemos los 11 elegidos por Carlo Ancelotti para medirse a Las Palmas a partir de las 16:15.

11: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Ceballos, Valverde; Brahim, Bellingham, Mbappé; Rodrygo.

Asencio repite de central, no sabemos si la baja de Tchouaméni ha cambiado la idea de Ancelotti, que posiblemente iba a alinear al francés pero no sabemos si en la defensa o en el medio. Ceballos vuelve al once.