El Real Madrid deja escapar dos puntos ante la Real y se aleja de la Liga

El Real Madrid no refrendó con victoria el que seguramente haya sido uno de los mejores partidos de la temporada. Un equipo intenso en presión, con ideas frescas en ataque y un mediocentro que por fin se impuso terminó sin premio para los locales, que ya se dejan 5 puntos frente al Barça. La Real salva un punto de oro para afianzar puestos Champions.

El gol es lo más importante del fútbol y lo que le faltó al Real Madrid en una de las mejores primeras partes de los blancos en la temporada. Los pupilos de Ancelotti mostraron una gran contundencia defensiva pero marcaron la diferencia en un centro del campo en el que Ceballos, Kroos y Valverde se entendieron perfectamente.

El juego fluía en el Bernabéu, Vinicius desbordaba, Valverde recuperaba balones como antaño, Ceballos distribuía y Rodrygo era un puñal por la derecha. El Madrid tuvo a merced al tercero de la Liga durante gran parte de los primeros 45 minutos pero le faltó puntería y efectividad para derribar el muro de Remiro. La Real tuvo una clara de Illarramendi que se fue lamiendo el portero pero los blancos se merecieron irse a vestuarios con ventaja.

Volvió a salir enchufado el Madrid en la segunda parte, fue una exhibición de ocasiones y llegadas peligrosas pero siempre había algún factor que impedía el gol blanco. Se notaba en el ambiente que era una noche importante y que estaban en juego más que 3 puntos porque el Bernabé e incluso Ancelotti estuvieron más metidos que nunca. El italiano se desesperaba en el banquillo con las ocasiones perdidas y las decisiones de Melero López, que paró el partido en varias ocasiones pero no castigaba con amarillas.

El Madrid echó en falta a un Benzema desaparecido

Los últimos 25 minutos fueron una oda al fútbol, el ritmo que puso el equipo madrileño al partido fue completamente infernal. Camavinga, como lateral izquierdo dio una exhibición de anticipación, desborde, intensidad y colocación. Ceballos y Kroos cuajaron un partido inmenso pero fueron de más a menos, Vinicius lo intentó, como siempre, pero tuvo 3 muy claras y no pudo convertir ninguna. Muy desaparecido estuvo Benzema, el galo sigue sin ser el mismo a la hora de asociarse y entrar en contacto con el balón, normalmente siempre le 'salva' un gol pero hoy ni una cosa ni otra. Decepcionó el Balón de Oro en un día en el que su equipo echó en falta a un killer.

Los blancos la tuvieron de todos los colores y la Real, con inmensidad de bajas y 5-6 jóvenes, compitió de tú a tú y no solo no perdió sino que, en varias ocasiones, tuvo varias claras para llevarse el partido.

Se fueron más que dos puntos en el Bernabéu

El desgaste fue tal que el partido terminó en el área de los visitantes, el Madrid estaba fundido y no pudo acogerse a la épica que sí le había sonreído 72 horas antes frente al Atlético en Copa. Por primera vez en el año no faltó fútbol pero sí puntería en Chamartín. El resultado, al contrario que otros días, sí que fue lo peor. Nada se pudo achacar el equipo de 'Carletto', que viendo las caras de los jugadores y aficionados tras el empate parece que se han ido más que dos puntos. Son 5 puntos menos que el Barça, remontable pero viendo al equipo de Xavi no será fácil para los merengues.