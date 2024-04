Real Madrid - FC Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el Clásico de LaLiga en directo

Real Madrid y FC Barcelona jugarán este fin de semana el último Clásico de la temporada. Merengues y culés se enfrentarán en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en un encuentro que podría dejar dos posibles escenarios: que los de Ancelotti pongan prácticamente el punto y final al título o que el conjunto catalán tenga la oportunidad de seguir creyendo en la remontada.

Los blancos, 8 puntos por encima

El Madrid afrontará el Clásico con una cómoda pero no definitiva ventaja de 8 puntos respecto a su eterno rival, que además de llegar al duelo por detrás en la clasificación encajó esta misma semana una dolorosa eliminación en cuartos de final de Champions League ante el PSG (1-4 se impusieron los franceses en Montjuic).

La dinámica y el estado de ánimo de uno y otro también influirá y mucho en el partido de los partidos en España, los culés volvieron a caer en la competición europea (no pisan unas semifinales desde la 2018-2019) y por contra, el Real Madrid, líder de LaLiga, realizó un soberbio ejercicio de supervivencia en el Etihad durante 120 minutos y consiguió acceder a la siguiente ronda en la tanda de penaltis (10 semis de las últimas 12). La cara y la cruz frente a frente.

El Madrid, con la moral por las nubes; el Barça, KO

No obstante, siempre se dice que en un Clásico poco importa la forma en la que puedan llegar Madrid y Barça, la eterna rivalidad y la adrenalina que despierta este encuentro en ambas plantillas está por encima de todo. En la entidad catalana no hay tiempo para lamentos y ha sido el propio Joan Laporta quien no ha tardado en lanzar un mensaje a los jugadores: "Estoy pasando la decepción pero iremos a Madrid a ganar", respondió el presidente a la pregunta de un joven en el Conde de Godó.

La semana ha sido completamente diferente en la capital de España, el más que sufrido pase a semifinales de Champions 'cargándose' por el camino al reciente campeón y considerado por la mayoría el mejor equipo del mundo ha sido un subidón de moral que sin duda se hará notar en el Clásico. Además, se espera un recibimiento del Bernabéu a la altura de la proeza que hicieron los de Ancelotti el pasado miércoles. Sobre el papel puede parecer que los de Carletto son ligeramente favoritos pero lo que seguro que hay en el FC Barcelona son ganas de revancha y de dar una alegría a sus aficionados. Eso sí, hasta la fecha solo han jugado en dos ocasiones esta temporada y en ambas ha salido ganador el Madrid: 1-2 en Montjuic en la ida de Liga y 4-1 para los blancos en la final de la Supercopa de España.

Posibles alineaciones de Madrid y Barça

Estos son los posibles onces de Ancelotti y Xavi para el Clásico liguero:

Real Madrid : Lunin, Mendy, Rüdiger, Militao, Lucas, Valverde, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Brahim y Rodrygo.

: Lunin, Mendy, Rüdiger, Militao, Lucas, Valverde, Modric, Tchouaméni, Bellingham, Brahim y Rodrygo. Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araújo, Christensen, Koundé, De Jong, Gündogan, Pedri, Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Horario y dónde ver el Clásico de LaLiga

El partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona se disputará este domingo 21 de abril a las 21:00 en el estadio Santiago Bernabéu y podrás seguir la narración del encuentro en directo en la web de Antena 3 Deportes.

