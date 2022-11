El Rayo ciega a un Madrid con síndrome de Qatar

El barrio ganó a toda la ciudad. Si solo contaran el presupuesto y los títulos, el fútbol no sería el deporte más popular del mundo. Echó a rodar el balón y el campo de la calle del Payaso Fofó aún olía a bocadillo de chorizo y a previa desenfadada de un lunes cualquiera, solo que el equipo del barrio se enfrentaba al campeón de Europa. Encajonado entre edificios, el Estadio de Vallecas, oxidado y con solera, recuerda a una época que se perdió con las megaestructuras de este siglo.

Sin embargo, su Rayo cegó por completo al Real Madrid. Aún no se había sentado el personal cuando Fran García penetró por el flanco izquierdo y buscó a Comesaña en el erial defensivo de los blancos, quien no perdonó para poner el 1-0. Óscar Valentín bailaba a un Modric desconocido, Tchouaméni apenas trotaba, Vinícius se salió del partido tras un galletón de Balliu. Desbordados en su área, Militao le quitó un remate en boca de gol a Camello y Courtois salvó un mano a mano ante Álvaro García.

Ancelotti no le quiso echar agua al vino y habló sin tabúes: "Nos faltó la contundencia del rival y concentración en los duelos individuales. Solo la calidad no te permite ganar". El de Reggiolo achacó al calendario el bajón de las últimas semanas: "Llegamos justos al parón porque hemos tenido muchos partidos, jugar cada tres días nos cuesta. No estamos frescos como antes. Cuando el rival es agresivo, necesitas piernas. Y quizás el entrenador también falló algo".

El Madrid ha ganado un partido de los últimos cuatro. Cualquiera diría que sus jugadores, casi todos internacionales, están ya con la cabeza en Qatar. Públicamente, Carletto no quiso culpar a la cita mundialista: "Los futbolistas están focalizados, lo intentan". Sin embargo, Leipzig, Girona y Rayo Vallecano le desmienten: al equipo le vienen sobrando las dos últimas semanas.

Los blancos, no obstante, tiraron de talento y se sacaron de la chistera un 1-2 que no reflejaba la realidad. Por eso, al poco llegó el empate de los vallecanos tras una retahíla de pases en el área madridista. En ese punto, y viéndose desarbolados por completo ante el vitalismo de los locales, el plan de la segunda mitad fue encerrarse y buscar el contragolpe. No salió bien: Carvajal hizo un penalti por mano que transformó Trejo al segundo intento, para desgracia de un Courtois que había atajado el primero.

'Golazo' de Fede en un balcón

Entretanto, Isi Palazón se iba de Mendy, de Vinicius, hasta de su propia sombra se fue. El Rayo ni siquiera terminó pidiendo la hora ante un Madrid que no tiró a puerta en la segunda parte; Mariano, Lucas Vázquez y Nacho salieron como revulsivos a diez minutos del final. Una ocasión de Rodrygo al empezar la segunda parte y otra del brasileño en el minuto 90 fueron toda su producción ofensiva tras el descanso. Ya en el arreón final, la imagen más viral: Fede Valverde coló un balón en el edificio de enfrente. This is Vallecas.

En el área propia tampoco le fue mejor a los merengues: esta temporada el Madrid solo ha dejado la portería a cero en cinco de los 20 choques disputados. Ancelotti, no obstante, quiso ser optimista y mandó un aviso: "Tuvimos oportunidades que normalmente no fallamos. Pero la Liga es muy larga, muy larga". Y el Barça de Xavi, ayer en crisis total, es ahora el nuevo líder de LaLiga.

Mucho se habla de las lagunas del Real Madrid y poco de las virtudes de este Rayo coral que había empatado en el Camp Nou y en el Metropolitano. "El equipo tiene corazón, alma y empuje", explicó el técnico local, Andoni Iraola. A esas alturas, Vallecas ya era Vallecanfield y la grada temblaba -literalmente- como la Bombonera mientras Trejo entonaba "la vida pirata, la vida mejor" junto a los Bukaneros. "¡El año que viene, Rayo-Liverpool!", cantaba mitad en broma, mitad en serio, la afición. Un lunes cualquiera para un equipo de barrio que durmió a 3 puntos de la zona Champions.