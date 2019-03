Raúl, sobre el Real Madrid: "El mensaje de Zidane va a llegar a los jugadores"

Raúl González Blanco, excapitán del Real Madrid y ahora director de Laliga en EEUU con base en Nueva York, ha afirmado en una entrevista realizada por Jorge Valdano que "el mensaje de Zidane va llegar a los jugadores".

"Yo creo que el mensaje que él pueda dar a los jugadores va a llegar, porque él ha sido un jugador de clase mundial, va estar entre los mejores de la historia por lo que ha ganado, por cómo jugaba, cómo lo hacía, y yo creo que, si sabe transmitir ese mensaje a los jugadores, teniendo una plantilla con una calidad enorme, él sabe realmente lo que la gente quiere, pues por qué no soñar con que este año se pueda terminar con una alegría y, si no, se le tendrá que dar tiempo para que la siguiente temporada pueda dar todo ese fruto, todo el trabajo que tiene", dijo Raúl en Bein Sport.

En un repaso a su trayectoria deportiva, Raúl reconoce que el final de su etapa profesional comenzó en un partido inolvidable en San Mamés en las filas del Schalke en la Europa League. "San Mamés fue algo muy bonito, la verdad que no pude pedir más, yo creo que allí fue donde se terminó el fútbol para mí un poco a nivel profesional y, después de ahí, decidí tomar el camino de la formación, quería seguir jugando, pero a un nivel más tranquilo", apuntó.

Raúl, tras alabar el trato que le dispensó el público en Alemania, una experiencia inolvidable para él y su familia, habló de su etapa en Catar. "Son increíbles. Fue una época diferente. En Catar hay 18 equipos que son todos de la misma ciudad, no coges un avión, todo era en autobús, volvías a casa y todo era mucho más relajado.

Son apasionados del fútbol, les gusta, pero les gusta más verlo por televisión, les cuesta ir al campo. Pero fue una experiencia", dijo. "Al final pues podía jugar y seguir entrenando, porque allí normalmente se entrena por las tardes, y por las mañanas podía estar con la Academia Aspire, enseñando un poco y también aprendiendo lo que es una organización, cómo se trabaja en una academia, con muchísimas reuniones, con entrenadores y preparadores físicos.

"Viéndolo todo de más cerca". "Me siento parte de ese proyecto, de esa selección. Fue una selección que ahora ha estado compitiendo por los Juegos Olímpicos. Esa selección hace un año, un año y poco fue campeón sub-20, y yo estuve trabajando con ellos, con el cuerpo técnico, con los chicos.

En muchos entrenamientos me metía con ellos a entrenar. Creo que en Catar y en la Academia se están haciendo las cosas muy bien para que vayan saliendo esos chavales y crear un equipo competitivo en su mundial. Creo que este es el paso: tener una selección que, ya creo que es competitiva, y estando en el 2016, pues dentro de seis años, esos chicos que ahora tienen 21 o 22 años van a estar en su mejor época,en los 27 o 28 años para que tengan un papel muy digno en su mundial".

Raúl, por último, confesó la pasión que siente por su nuevo trabajo en Laliga. "Me propusieron esto y también quería conocer el fútbol desde otra visión, un poco más el 'business' -sic- que hay detrás. Yo creo que el fútbol no es solo del minuto 0 al 90, hay un antes, y un después. Y yo creo que para mí es un privilegio que me hayan podido dar esta oportunidad de aportar mi experiencia, de lo que yo conozco", subrayó.