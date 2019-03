Raúl anuncia que se retira del fútbol profesional en noviembre

LA WEB DEL CLUB CONFIRMA LA DECISIÓN DEL DELANTERO

Raúl ha anunciado que se retira del fútbol profesional el próximo mes de noviembre, cuando finalice la temporada con el New York Cosmos. La web del propio club estadounidense ha confirmado la decisión del delantero español. "No ha sido sencillo tomar esta decisión, pero es el momento idóneo. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado en mi carrera", ha dicho el excapitán del Madrid.