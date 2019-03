Ramos, tras las palabras de Cristiano: "Me siento orgulloso de todos mis compañeros"

EL CENTRAL MATIZA AL PORTUGUÉS

Sergio Ramos matiza las palabras de su compañero, Cristiano Ronaldo, tras sus polémicas declaraciones después del partido: "No creo que Cristiano haya querido achacar nada a ningún compañero. No ha ido por el camino de menospreciar porque muchos se matan por una oportunidad, como capitán me siento orgulloso de todos mis compañeros".