Ramos: "El Barça estaba peor que nosotros el año pasado y al final consiguieron el triplete"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha invitado hoy al Barcelona a que "disfrute" ahora del "buen momento" que está pasando, ya que "nunca se sabe" lo que puede suceder a lo largo de la temporada.

Ante la situación por la que pasa el conjunto blanco después de la derrota (0-4) en el clásico disputado hace diez días, el central andaluz ha defendido que su equipo todavía puede ganar todos los títulos y ha recordado que el año pasado el equipo azulgrana completó un primer tramo de curso irregular y, finalmente, conquistó el triplete.

"El fútbol cambia en cuestión de horas y el año pasado acabamos muy bien el año y el Barça bastante peor que nosotros y al final de temporada ellos consiguieron el triplete", ha recordado el jugador en la alfombra roja de la Gala de Premios de la LFP que se celebra hoy en Barcelona.

"Tenemos que pasar página"

En este sentido, ha resaltado que en el deporte "hay que estar preparado tanto para los halagos como para las críticas, porque el fútbol cambia en cuestión de horas". "Ahora que el Barça está en un buen momento, que disfrute, porque nunca se sabe", ha añadido Ramos, quien ha agregado que, si bien el resultado del clásico fue "un duro golpe", el equipo blanco tiene que "pasar página cuanto antes", algo que demostró, en su opinión, en la victoria de ayer contra el Eibar (0-2).

El jugador blanco ha sido preguntado por su favorito para conquistar el Balón de Oro, después de que hoy se ha conocido que Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi serán los tres finalistas. "De mí no depende. No sé los criterios en que se rigen, pero los tres han hecho muchos méritos para estar ahí. Tengo un poco de envidia sana de no haber vivido un momento como ese, pero los tres jugadores están preparados", ha opinado.