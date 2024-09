Rajadón de Christantus Uche contra los árbitros españoles: "Son muy malos"

Christantus Uche, centrocampista del Getafe, ha asegurado a 'ESPN África' que los árbitros de LaLiga española son "muy malos" porque le dan patadas y el colegiado solo le dice que se levante.

"Los primeros dos o tres partidos en LaLiga, he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me dan patadas y el árbitro simplemente dice que me tengo que levantar. Pero si dan una patada a otra persona, el árbitro lo pita. Es muy doloroso y no puedes hacer nada", señaló a 'ESPN África' el futbolista nigeriano, según recoge su cuenta en X.

Racismo

"Tú no tienes ningún poder. El árbitro tiene el poder de hacer cualquier cosa. No, tiene que pararlo. Me golpean y caigo delante del árbitro y no hará nada. No, no es bueno. Algunos fans te llaman 'puto negro', no es bueno", denunció también el jugador azulón sobre los insultos racistas que recibe en algunos estadios de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com