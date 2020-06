Raiola: "¿Ibrahimovic? No le dejaré parar, mis hijos han crecido y necesito dinero"

La dupla Raiola - Ibrahimovic ha dado lugar a muchas historias rocambolescas en el mundo del fútbol. El jugador ha colocado en el mapa al representante, pero ahora es el representante el que ha pedido al jugador que trabaje para él.

En una entrevista al diario 'Expressen', Raiola asegura que "no dejará parar" a Ibrahimovic, ya que sus hijos "han crecido" y "necesita dinero". "Todavía le quedan cinco o seis años por jugar, como mínimo. Durante esos años trabajará sólo para mí", reveló.

No se quedó ahí, también criticó a Guardiola por su manera de tratar a Ibra en el Barcelona, llamándole "estúpido". Además, aseguró que al sueco no le gustó la idea de fichar por el PSG porque "no quería dejar Milán": "Al final, hace lo que quiere".