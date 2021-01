Rafael Hernández vivió el terremoto de Granada mientras veía la Copa del Rey: "No sabía ni que había ganado el Betis"

Anoche la tierra tembló en Granada. Otra vez los granadinos se vieron sorprendidos en plena noche por un terremoto que sacó a mucha gente de sus casas. A Rafa Hernández le pilló viendo el Betis - Real Sociedad de la Copa del Rey en el salón de su casa.

"Me dio mucho frío por cuerpo. No terminé de verlo No sabía ni que había ganado el Betis", reconoce Rafael.

Pese al tremendo susto, este aficionado del Betis no salió a la calle.

"Salir a la calle está bien si te puedes ir a un descampado o a un sitio seguro", reconoce Rafael.

Santa Fé, el epicentro del terremoto de Granada

Es lo que hicieron alrededor de 600 personas en Santa Fé, el lugar epicentro del temblor en Granada. El Ayuntamiento decidió abrir los campos de fútbol y los polideportivos para que la gente pudiera resguardarse.

"Poder abrir todas las instalaciones deportivas porque son espacios muy amplios", explica Juan Alonso, director de Salud y Deporte de Santa Fé.

Era vital actuar rápido y lo hicieron con el miedo aún en el cuerpo.

"Bastante miedo porque es una situación que no se puede controlar ni predecir. Te sientes fuera de juego", asegura Juan Alonso.

Diego Martínez, entrenador del Granada, también se ha preocupado por los granadinos

"Esperemos que los daños materiales no hayan afectado a lo personas y a la salud", desea el técnico nazarí.