Rafa Benítez: "La Federación no comunicó nada al Real Madrid"

El técnico madridista, Rafa Benítez, excusó la presencia del futbolista ruso en su once inicial en la falta de información del Real Madrid, que, según aseguró, no sabía que Cheryshev vio tres tarjetas amarillas la temporada pasada en Copa del Rey que acarreaban una suspensión este curso en la misma competición.

"El club no sabía nada. La Federación no lo comunicó y en cuanto se ha sabido le hemos sustituido. El Villarreal y la Federación no lo comunicó. Por eso le hemos sustituido enseguida. Lo hemos sabido en el descanso, cuando nos lo han comunicado. Le hemos cambiado para demostrar la buena fe lo hemos sustituido", dijo.

Felicitó a sus jugadores

Después, Benítez, hasta en tres ocasiones, no quiso contestar a más preguntas sobre el incidente: "He dado una contestación. Hemos hecho un grandísimo partido, hemos ganado y me siento muy satisfecho del trabajo de los jugadores", indicó.

"Ya he respondido, todo lo que podíamos hacer en este momento lo hemos hecho. Vuelvo a felicitar a mis jugadores por lo que han hecho en el campo", agregó. "He respondido ya tres veces. Me gustó el buen partido que hicimos", concluyó.