Rafa Del Amo, presidente de la Federación navarra, se pronuncia: "Rubiales me pisoteaba"

Rafa del Amo, el hasta ahora vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente de la Federación navarra, se ha pronunciado sobre el caso Rubiales. Del Amo ha asegurado que van a tomar "decisiones" sobre el cargo del seleccionador femenino, Jorge Vilda, aunque ha señalado que todavía están "en ello" y que el día de mañana será decisivo ya que tomarán "cartas en el asunto".

En cuanto a Pedro Rocha, ha expresado que es un "buen amigo". "Hay que arropar a Pedro Rocha, porque le ha caído un marrón tremendo y no es un hombre del presidente como parece desde fuera", a lo que ha añadido que le "está pidiendo ayuda. Ayer nos quedamos hasta las 3 de la mañana solucionando muchas cosas y yo de la mano de él. Hay que mirarlo como un hombre que le toca hacer un cambio profundo, vamos a cambiar todo", ha expresado.

"El cambio que se ha dado, yo creo que nos hacía falta"

El presidente de la Federación navarra ha expresado que está "supersatisfecho" por la decisión que ha tomado y "del cambio que se ha dado, que yo creo que nos hacía falta". Del Amo también ha señalado que, sobre la Asamblea celebrada el viernes, "costó llegar a la unanimidad". "El viernes yo era el único que estaba en contra de todo y ayer estábamos todos de acuerdo con la idea que yo llevaba. Costó porque somos muchos".

"Rubiales me pisoteaba"

El ahora vicepresidente de la RFEF también ha hablado sobre su relación con Rubiales. "Yo sentía que me estaba pisoteando en muchas cosas, por ejemplo cuando hace el mensaje a Vilda o a Montse Tomé. Yo he sido el presidente del comité nacional y no lo había consultado conmigo como me ha hecho en muchas ocasiones en el Mundial y sentía que me había pasado por encima y dejo la vicepresidencia por esa cuestión", ha señalado.