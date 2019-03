Quique Setién, tras la eliminación del Betis en Copa: "Perdimos la final en la ida con dos jugadas definitivas"

"No hemos renunciado a atacar, pero hemos tratado de evitar sus goles al contragolpe y prueba de ello es que sus opciones solo han llegado a la contra", prosiguió el técnico del Betis. "No estamos para hacer veinte ocasiones de gol y meter cinco. Estamos en otra cosa y el Valencia tiene en punta un potencial que no tenemos nosotros y pese a ello estoy muy orgulloso de haber perdido por un gol contra este equipo", continuó.

Setién afirmó que los goles son decisivos y que su equipo dispuso de tres o cuatro ocasiones que no han entrado. "En partidos tan igualados esas circunstancias decantan los marcadores", agregó.

También explicó que habían metido al Valencia en su campo durante casi todo el partido, pero el rival no les dejó espacios con muchos jugadores en su área. Destacó la progresión de su equipo que es "admirable", aunque admitió la decepción de no haber podido dar a la afición del Betis una final en su estadio.

"Probablemente perdimos la final en el encuentro de ida", indicó Setién, quien señaló que hubo dos acciones, una en la ida, de Garay sobre Junior, y otra en la vuelta, de Paulista sobre Lo Celso, que son penalti, aunque indicó que fueron dos jugadas definitivas que "desgraciadamente el árbitro no consideró como penalti".

También agradeció que los gritos de "Betis, Betis"por parte de la afición del Valencia al final del encuentro y señaló que hay que reconocer los méritos del rival y que la afición del Betis también es muy parecida a la del Valencia.