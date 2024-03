La queja de Guardiola: "El Madrid tiene nueve días para prepararse... ¡nueve días!"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, se queja de la diferencia de descanso antes del partido de cuartos de final: "¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30! Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...".

El vigente campeón de la Champions juega este domingo ante el Arsenal, repite partido intenso la próxima semana ante el Aston Villa y después contra el Crystal Palace. El hecho de que la final de Copa del Rey en España se haya colado en el calendario permite al Real Madrid no jugar el próximo fin de semana y tener un extra de descanso para afrontar la ida en el Bernabéu ante el City el próximo martes 9 de abril. "En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la Champions", lamenta el de Santpedor.

Pero Pep va incluso más allá en sus quejas, ya que además del partido de ida, en la vuelta el City también tendrá descanso muy breve: "Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con las televisiones? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero".

"Mira cuántos cruzados"

No es la primera vez que Pep Guardiola se queja del exigente calendario futbolístico. El entrenador del City lamentó el verano pasado la lesión de De Bruyne y también puso como ejemplos a Militao y Courtois: "En mi primera pretemporada con el Barça tuve 25 días para preparar el primer partido oficial contra para clasificarnos para la Champions de ese año, que acabamos ganando. Ahora te dan cuatro días, cinco días... y al final mira cuántos cruzados", dijo entonces refiriéndose a los madridistas.

"Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, con partidos fortísimos, derbis, partidos grandes... y la gente cae y seguirá cayendo porque 'show must go on' y si Courtois no está, pues ya habrá otro, y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin, pues ya habrá otro", abundó.

"Acaba la Champions y se van con las selecciones durante dos o tres semanas, el año que viene hay Mundial de Clubes, vete a Estados Unidos con 37 equipos para disputar el Mundial de Clubes cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado y por lo tanto hay que adaptarse, tirar adelante, entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos", lamentó.

"Es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan: no jugamos. Si no, no hay nada que hacer, ni en reuniones de UEFA ni de FIFA. Y encima ahora van metiendo más minutos, ahora son 110 minutos. Esto significará que a final de año no habremos jugado 38 partidos, sino 43", explicó entonces.

