Militao vuelve con el Real Madrid 232 días después y no está descartado contra el City

Carlo Ancelotti ha confirmado que el defensa brasileño del Real Madrid Éder Militao regresará de su larga lesión este domingo en el partido de Liga contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu: "Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante. Está disponible, ha entrenado bien. Obviamente no está al cien por cien porque le falta jugar. Pero ha recuperado muy bien de la lesión. Se ha lesionado contra el Athletic Club en el partido de ida y vuelve contra el Athletic Club en el partido de vuelta. Es una muy buena noticia. Hemos tenido en este parón la mala suerte de Courtois, pero volverá pronto".

Éder Militao ha vuelto a trabajar hoy con el grupo en Valdebebas. Buenas sensaciones para el central que afronta, siete meses y medio después de sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, los últimos pasos de su recuperación.

El brasileño regresa a una convocatoria 232 días después. Lo hará contra, precisamente, frente al equipo contra el que se lesionó en la primera jornada de LaLiga, en el partido de ida disputado en San Mamés. La vuelta de Militao está a la dinámica de grupo, no obstante, será midiendo bien los tiempos para no correr ningún riesgo.

"Puede ser que mañana le dé minutos, pero también que hasta el 9 de abril pueda mejorar su condición física"

Además, el de Reggiolo dice que el brasileño "no está descartado completamente" para ser titular contra el Manchester City en la ida de cuartos de final de la Champions League que se disputa el 9 de abril.

"Los tiempos con él tenemos que verlos partido a partido. Puede ser que mañana le dé minutos, pero también que hasta el 9 de abril pueda mejorar su condición física. La rodilla está bien, solo le falta el fútbol y acostumbrarse a jugar en un campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Tenemos que tener el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel", añadió.

Un Ancelotti que dejó la puerta abierta a que Militao pueda ser titular contra el Manchester City el 9 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. "No digo que es 50-50, puede ser 70 no y 30 sí, pero Militao es un jugador muy importante que nos ayuda en muchas facetas del juego. No está descartado completamente", dijo.

Eso sí, en caso de que no no juege Militao lo harán "Tchouaméni o Nacho" junto a Rüdiger. Además, señaló, al ponderar el nivel defensivo de su equipo, que Nacho ha cometido "algunos errores" esta temporada: "Ha sido algo raro lo que nos ha pasado, con la lesión de dos cruzados en los centrales. Pero lo hemos aguantado bien. Rüdiger con una temporada fantástica, Nacho también, con algunos errores, pero en general ha aportado mucho a la defensa. Las veces que ha jugado Tchouaméni ha dado buen rendimiento ahí. Todo esto lo demuestra que somos el equipo que menos goles ha encajado", señaló.

Courtois y Alaba, únicas bajas por lesión

El belga Thibaut Courtois y el austriaco David Alaba, con sendas lesiones de rodilla, fueron las únicas ausencias para Carlo Ancelotti en el último entrenamiento del Real Madrid el día antes de recibir el domingo al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Un entrenamiento en el que el único jugador de campo de la cantera fue el central Raúl Asencio, con ficha del Castilla.

También formó parte del grupo el brasileño Vinícius Junior, quien no podrá jugar contra el Athletic por acumulación de tarjetas, tras ver la quinta amarilla en el último encuentro frente a Osasuna.

