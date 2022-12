Lo que supuso Pelé para el fútbol: "En lugar de 15 minutos de fama, tendrá 15 siglos"

Pelé se ha marchado. El mundo llora la muerte de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La primera gran estrella a nivel global. Edson Arantes do Nascimento deja un mito para la historia con una carrera a la altura de los dioses de este deporte. El astro brasileño maravilló al mundo hasta su retirada en 1977. Un jugador que supone una buena parte de lo que significa el fútbol. Tarcisio Burgnich, defensa italiano que tuvo que marcarle en la final del Mundial de 1970, dejó una frase para la historia sobre lo que fue Pelé: "Me dije antes del partido: 'Está hecho de piel y huesos como todos los demás'. Pero me equivoqué".

El fútbol es un poco menos fútbol con la muerte de 'O Rei'. Todos se rinden y celebran la vida del hombre que nos deja a los 82 años, porque sí, aunque a Burgnich le pareciese mentira, era humano. La fama del brasileño trasciende fronteras, mundos y culturas. Todos conocen a Pelé y todos lloran a Pelé. Sigue contradiciendo la teoría del artista Andy Warhol: "En lugar de 15 minutos de fama, tendrá 15 siglos".

Buscamos responder a una pregunta que parece simple, pero que es una de las más complejas de este deporte : ¿Qué supuso Pelé para el fútbol? Al final llegamos a la conclusión de que es una pregunta incorrecta. La cuestión acertada es ¿qué no supuso Pelé para el fútbol? El brasileño fue todo para la pelota. Fuera de los goles, actuaciones y títulos, siempre quedará el carisma del jugador, del primer embajador mundial del fútbol.

Pelé fue el primero de todos

El fútbol nos lleva dejando momentos icónicos décadas y décadas. Los jugadores asombran a millones de personas con sus actuaciones. Maradona, Messi, Cruyff, Di Stéfano, Cristiano Ronaldo... todos ellos han dejado en el imaginario imágenes y momentos únicos. El valor de Pelé es que fue el primero en hacer todo lo que el Olimpo del fútbol fue capaz de hacer. Lo que vemos ahora ya lo hizo Pelé.

Es discutible si es el mejor jugador de la historia del futbol, lo que no se puede discutir es que es el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo. Un simple hecho lo demuestra: Pelé ganó el Mundial en tres ocasiones (1958, 1962 y 1970). Nadie en la historia, hombre o mujer, puede igualarlo.

Antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte

Pelé supuso más de 1.200 goles a lo largo de su carrera. Supuso debutar en una Copa del Mundo con 17 años y llevársela a casa. En su primera final anotó dos goles contra Suecia, la anfitriona. Con solo 17 años se convirtió en leyenda, y lo mejor estaba por llegar. El jugador total no salió de Brasil hasta su etapa en Estados Unidos para retirarse en Nueva York. Pese a no salir del continente americano en otra época de la comunicación, era un fenómeno de masas.

Todos querían ser Pelé, todos querían ver a Pelé y todos querían estar cerca de Pelé. Mick Jagger, integrante de la legendaria banda 'The Rolling Stones' se sinceraba sobre el brasileño: "Absolutamente todos querían estrecharle la mano, sacarse una foto con él. Decir que habías ido de fiesta con Pelé era la mayor insignia de honor que existía". No se entiende el talento brasileño sin su figura. Tampoco el descaro en el fútbol.

Pelé lideró y marcó incontables goles. Siempre con la pelota pegada. Un adelantado a su época y a las posteriores. En ambas piernas tenía u cañón y en su cabeza un martillo. La visión de juego de Laudrup, el gol de Ronaldo, el regate de Cruyff o la técnica de Zinane. Todo eso lo vimos antes con Pelé.

Comprometido con las causas sociales, Edson Arantes Do Nascimento fue nombrado embajador de las Naciones Unidas en 1977 y le fue entregada la condecoración de 'Ciudadano del Mundo' por parte de la ONU. Ahora muchos piensan que se marcha, pero jamás lo hará.