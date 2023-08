El PSG ataca: Mbappé, fuera del primer partido de la temporada

El PSG anunció la lista de convocados de cara al primer partido de la Ligue 1 ante el Lorient este sábado en el Parque de los Príncipes. En ella no está Kylian Mbappé. El jugador de Bondy lleva descartado por el conjunto de Luis Enrique desde el pasado 21 de julio, entrenándose junto a los descartes hasta que su futuro no se concrete. Tampoco aparecen en la lista Neymar ni Verratti.

Los planes de Mbappé están claros: no quiere ser traspasado en agosto y quiere cumplir el año que le queda para salir libre en 2024. Y los planes de Qatar también: si no renueva, o por el contrario no quiere ser traspasado, no jugará durante la temporada. Y a todo esto, no hay una oferta encima de la mesa del Real Madrid, puesto que las cifras del club parisino son inasumibles para el club blanco.

A todo esto, Luis Enrique está a la espera de que todo suceda lo antes posible, con una plantilla a medio hacer y viendo si finalmente puede contar o no con Mbappé. Esto dijo en rueda de prensa el técnico asturiano: "Mis palabras dicen cosas, pero mis actos dirán aún más".

Pero hay algo que ha extrañado y mucho: la no convocatoria de Verrati y Neymar, puesto que ambos futbolistas se han entrenado con normalidad durante la semana. El jugador brasileño fue incluido en la lista de bajas este viernes por una gripe: "Neymar Jr se está recuperando de un síndrome viral y hoy entrena en el gimnasio", señalaba el parte de bajas.

Por el contrario, los nuevos fichajes del club entran dentro de la convocatoria: Arnau Tenas, Ugarte, Lucas, Asensio, Danilo, Kang In, Cher Ndour, Skriniar y Gonçalo Ramos. Quien no estará fue el último fichaje del PSG Ousmane Dembelé.