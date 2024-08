Lamine Yamal entrena con el Barcelona tras hablar por teléfono con su padre y es arropado por sus compañeros

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha entrenado este jueves en la ciudad deportiva Joan Gamper tras conocer el estado de salud de su padre, Mounir Nasraoui.

Mounir Nasraoui se encuentra ingresado en el hospital de Can Ruti de Badalona tras sufrir dos puñaladas en el abdomen la noche de este miércoles en un aparcamiento del barrio de Rocafonda de Mataró (Barcelona).

Al conocer la noticia, la familia del jugado blaugrana se ha traslado al centro para interesarse por el estado de salud de Mounir, a excepción de Lamine Yamal por el previsible revuelo mediático que se hubiera creado. No obstante, el futbolista ha podido hablar por teléfono con su padre para conocer su estado físico.

Arropado por sus compañeros y el club

En el entrenamiento, los jugadores de Flick han preparado su debut ante el Valencia este sábado. Lamine Yamal ha sido arropado por sus compañeros y miembros del equipo técnico y del club.

Por parte del club blaugrana, Alejandro Echevarría, excuñado del presidente Joan Laporta y persona de máxima confianza de este, ha acudido al centro hospitalario en el que se encuentra ingresado Mounir Nasraoui. Allí, ha acompañado a la familia y ha mantenido informado en todo momento a Yamal de la situación.

El estado de Mounir

El padre de Yamal se encuentra en estado grave pero estable. No obstante, el hospital de Can Ruti no ha facilitado aún ningún parte médico de la evolución de Mounir Nasraoui.

Cuatro personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra, acusadas de tentativa de homicidio. Actualmente, se encuentran en las dependencias de la comisaría de Mataró a la espera de pasar a disposición judicial. En esta dirección, la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Además, en redes sociales se ha publicado un vídeo que podría revelar el motivo de la agresión de Mounir Nasraoui. Las imágenes muestran al padre de Yamal discutiendo con unos individuos en la calle.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com