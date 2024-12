Pol Arnáu, hijo del fallecido Francesc, detiene un penalti pese a ser lateral y elimina al Girona de la Copa del Rey

Es y será sin duda una de las grandes historias de esta edición de la Copa del Rey. Pol Arnáu, lateral derecho de 19 años del UD Logroñés (Segunda RFEF) e hijo de Frances, histórico portero del Barça y el Málaga fallecido en 2021, fue el héroe de su equipo tras sustituir a su portero (lesionado) y detener él mismo un penalti decisivo a Abel Ruiz en la tanda para eliminar a todo un Girona de la Copa y clasificar a su equipo a 1/16.

El Logroñés aguantó 120 minutos, sin tirar a puerta y con uno menos

El UD Logroñés consiguió aguantar al conjunto catalán durante los 90 minutos, pero también en la prórroga, todo esto sin tirar ni una sola vez entre los tres palos, pero es que el Girona solo lo hizo en dos ocasiones, y ninguna de ellas con Pol en la portería.

Pol pidió al entrenador ponerse bajo los palos

Todo sucedió cuando el portero titular cayó lesionado y el Logroñés ya había agotado todos los cambios, fue entonces cuando Pol, lateral derecho, convenció a su entrenador para sustituir él mismo al guardameta: "Me he ido al banquillo y le dije al míster que me pusiera a mí. Le he insistido tanto que me ha tenido que poner". Así fue, el equipo local, lógicamente, perdió un jugador de campo y tenía en portería a un inexperto que minutos después se erigiría como el gran héroe de la noche. Inexplicablemente el equipo de Michel no aprovechó esta ventaja y apenas pudo probarle durante los minutos que estuvo bajo los palos.

El partido finalizó tras 120 minutos y la eliminatoria iba a decidirse en la fatídica tanda, una oportunidad más para los catalanes, que sobre el papel contaban con una grandísima ventaja. Por contra, los primeros en fallar serían ellos, de mano de Abel Ruiz y precisamente tras una parada de Pol, que se encomendó a su padre: "Antes y durante de ponerme en la portería, me ha venido mi padre a la cabeza. Sigo pensando en él cada partido. Tengo claro que esto ha sido gracias a él y también que tengo a un ángel en el cielo que me ayuda", explicó a la SER tras el partido.

Después falló el Logroñés (Madrazo) pero nadie volvió a hacerlo hasta que fuese Stuani quien lanzara el penalti al travesaño y dejara la eliminatoria en manos de Iribarren, que no falló y desató la locura en Las Gaunas. Después se comprobó que el lanzamiento de Stuani había entrado en la portería tras golpear en el palo pero al no haber VAR el árbitro no lo concedió. El Logroñés avanza así al a 1/16 de final y sigue soñando en grande tras el milagro de Pol.

Su padre Francesc murió en 2021

Su padre, Francesc, fue un guardameta histórico del Málaga (2001 a 2011) que jugó en el Barça B y después en el primer equipo durante tres temporadas. Tras retirarse y actuar de director deportivo en Málaga y Oviedo falleció en mayo de 2021 tras suicidarse.

