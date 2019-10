Un periodista se cansa del discurso de Guardiola sobre la Champions: "Cada año dices lo mismo..."

Pep Guardiola afronta una nueva temporada con el Manchester City y muchos se pregunta ya si el multimillonario desembolso que viene realizando el equipo inglés en los últimos años se traducirá en la primera Champions de su historia.

Pese a que esa duda lleva tiempo sobrevolando a los periodistas que cubren la información del City, Guardiola siempre se ha mostrado muy precavido y nunca se postula como favorito para ganar la competición, llegando incluso a decir que no puede asegurar si están preparados para levantar la 'orejona'.

Un discurso que podría calificarse de humilde, pero que a Joe Jackson, periodista de 'The Guardian', ya le ha cansado como dejó constancia en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atalanta de Champions.

"Hola, Pep. Joe Jackson, de 'The Guardian'. Si no estáis preparados para ganar la Champions ahora... ¿Cuándo crees que estaréis listos? ¿En primavera o en la próxima temporada?", preguntó el periodista.

"He contestado esta pregunta muchas veces desde el primer año"

La pregunta fue respondida con un "no lo sé" por Guardiola, una respuesta que provocó la repregunta del periodista inglés.

"El motivo por el que te lo pregunto es que se ha invertido mucho dinero y cada año dices lo mismo... y veo un poco extraño que no creas que el City esté todavía preparado", insistió Jackson.

"He contestado esta pregunta muchas veces desde el primer año. Puedo contestar otra vez, pero tú sabes mi opinión. Respondí en mi primera rueda de prensa cuando llegué hace cuatro años. He contestado muchas veces y tengo la misma opinión. Lo vamos a intentar, no sé quién va a ganar -la Champions-. Si ganamos estaremos contento y si no ganamos, lo intentaremos el próximo año. Eso es todo", afirmó Guardiola.