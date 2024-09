Rafa Mir pide perdón al valencianismo: "Quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas"

El futbolista del Valencia Rafa Mir, en libertad provisional pero investigado por un delito de agresión sexual, ha publicado un comunicado en 'X' para declararse inocente:

Comunicado completo de Rafa Mir

"Tras un periodo de reflexión, quiero dejar clara mi inocencia, reiterando el contenido del comunicado que emitió mi abogado Jaime Campaner. Tan pronto como pudo ponerse e atrabajar en igualdad de condiciones con las acusaciones, el caso ha dado un giro importante que evidencia lo infundada que resultad la denuncia.

Confío plenamente en la Administración de Justicia de este país, con la que he colaborado desde el primer minuto para esclarecer los hechos.

Por todo ello, quiero expresar mis más sinceras y profundas disculpas a mi Club, el Valencia CF, al cuerpo técnico, a mis compañeros y principalmente a la afición valencianista, por incumplir, aunque fuera en un día libre, con el rigor de los horarios que se espera de un profesional y más si cabe tras un inicio de temporada alejado de nuestras expectativas. Desde ya, en mi condición de futbolista profesional, todas mis energías están puestas en ayudar a mi Club y a mis compañeras.

No quiero olvidarme de agradecer a mi familia el cariño y apoyo que me han mostrado en todo momento. Vuestro amor y la verdad me harán superar esta situación tan traumática que estoy viviendo.

Dicho esto, siguiendo el consejo de mi abogado, trabajaremos en los tribunales y no en los medios de comunicación o en las redes sociales".

El abogado dice que la imputación "no se sostiene"

El abogado de Rafa Mir, Jaime Campaner, reiteró el pasado jueves en un comunicado que el futbolista "niega tajantemente" los hechos que se le imputan y se mostró convencido de que "el recién inaugurado proceso penal servirá para esclarecer los hechos y se evidenciará que la imputación no se sostiene".

El futbolista murciano, que juega en el Valencia cedido por el Sevilla, quedó en libertad provisional el pasado miércoles pero investigado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y con medidas cautelares después de haber declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Llíria.

El domingo dos mujeres denunciaron que Mir y su amigo y futbolista Pablo Jara les agredieron sexualmente en casa del delantero, a la que habían ido tras haberse conocido en una discoteca. Ambos jugadores fueron detenidos por la Guardia Civil y en el caso de Jara también quedó en libertad provisional investigado por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

En el comunicado, el letrado insiste en que su defendido niega la versión de las mujeres y recordó que "debe respetarse la presunción de inocencia de Rafa Mir, pues así lo impone tanto la Constitución española como la Directiva europea 2016/343".

Retirada de pasaporte y orden de alejamiento

Rafa Mir quedó en libertad provisional pero investigado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contactar con las dos mujeres que le denunciaron a él y a su amigo y futbolista Pablo Jara.

El relato de una de las denunciantes

En el informe, una de las jóvenes ha explicado que acudió con el futbolista a su domicilio y este "la introdujo en el baño, cerró la puerta y puso el pestillo para que no pudiera salir". Según la presunta víctima, se encontraba "en shock" y empezó a "llorar", suplicándole que le dejase irse.

Según recoge el texto de la Guardia Civil, Rafa Mir "la sentó encima de un lavabo y procedió a introducirle los dedos en la vagina sin quitarle la falda pantalón", mientras ella le pedía "le dejara irse porque venía su padre a recogerla".

El futbolista, en lugar de liberarla, habría continuado realizándole "tocamientos por todo el cuerpo", hasta que le "empujaron" y lograron zafarse de él, abrir la puerta y salir del baño".

