Pepe: "Cristiano ayudó a crear un ambiente familiar en la Eurocopa"

El central del Real Madrid Pepe valoró el papel que desempeñó su compañero Cristiano Ronaldo dentro del vestuario de la selección de Portugal durante la Eurocopa y aseguró que el capitán ayudó a crear un ambiente familiar en el grupo. "Vi a Cristiano recibir muy bien a los jugadores nuevos que llegaron, trató a todos por igual, a los chavales y a los no tan chavales, y ayudó a crear un ambiente familiar", relató en una entrevista publicada por el medio luso 'Expresso'.

El defensa cree que Ronaldo no cambió durante este torneo y asegura que le sigue tratando como le ha tratado durante todo el tiempo que han compartido vestuario, y que aunque "tener un Balón de Oro puede intimidar a los más jóvenes, nada de eso sucedió". "Puedo decir que no hubo discusiones durante este tiempo y que hubo gente que se quedó fuera y antes no se quedaba, como Bruno Alves, que contribuyeron a eso", dijo el jugador del club madrileño.

Pepe reconoció que sólo empezó a pensar que podían llegar a ganar la Eurocopa después del partido de cuartos de final -cuando superaron a Polonia en los penaltis- pero que el seleccionador Fernando Santos les transmitió desde el inicio la tranquilidad necesaria para creer que era posible. "Todavía me acuerdo de la primera charla de él: 'Vamos a clasificarnos y vamos a ganar la Eurocopa'. No podíamos olvidar que veníamos del Mundial, de una situación difícil. Y de repente llega el entrenador y nos dice aquello", recordó el jugador. N

acido en Brasil pero nacionalizado portugués, Pepe garantizó que "nunca se ha arrepentido de ser portugués" porque siempre ha sido recibido en el país con cariño. "Soy portugués desde hace casi tanto tiempo como fui brasileño y ser portugués es una cosa linda. Vibro con nuestras conquistas", explicó.

Pepe fue elegido el mejor jugador de la final de la Eurocopa entre Portugal y Francia, en la que las "quinas" se llevaron el campeonato tras vencer por 1 a 0 al anfitrión en la prórroga.