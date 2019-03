Pellegrini, contento: "Hemos remontado y eso no es fácil"

Manuel Pellegrini, alabó el juego de sus hombres, capaces de remontar en campo adverso, aunque no quiso colgarse el cartel de favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. "Tenemos que hacer un gran partido allí, el resultado es bueno, pero tenemos que hacer 90 minutos buenos allí", dijo.

El segundo gol del PSG, en fuera de juego

"En el primer tiempo hemos hecho errores que no son dignos de la Liga de Campeones. El segundo gol del PSG no es un error de defensa sino del linier. Encajar goles como los de hoy, uno en fuera de juego, y remontar es difícil, pero no hemos perdido la confianza y hemos tratado de atacar para remontar", agregó.

No ve un claro favorito para la vuelta

"Antes del partido no éramos favoritos y ahora tampoco. No creo que entre dos grandes equipos como estos haya un claro favorito. No voy a hablar todavía de semifinal, tenemos que jugar sin pensar que estamos clasificados", agregó.

Pellegrini reconoció que uno de sus objetivos en la ida era marcar, pero se mostró duro con los errores defensivos de su equipo. "Hemos cometido errores defensivos pero no hemos bajado los brazos. Ambos equipos han cometido errores defensivos. Son dos equipos con mentalidad ofensiva, ambos hemos alineado jugadores ofensivos. El partido no iba a ganarse en defensa", afirmó.