El Parma pone a la venta sus títulos para conseguir liquidez

Fueron uno de los equipos más temidos de toda Europa en la década de los 90, pero en 20 años han pasado a no ser casi nada. El Parma, ese equipo que tuvo a jugadores como Buffon, Crespo y Verón no sólo está en bancarrota, no sólo está en la Serie D bajo el nombre de Parma Calcio 1913, sino que también va a tener que vender todos sus trofeos para buscar liquidez, tal y como anuncia'La Gazzetta dello Sport'.

Entre los títulos que podremos comprar están la Copa de Italia de 1992, la Recopa de 1993, la Supercopa de Europa de 1994, las dos Copas de la UEFA de 1995 y 1999, o las dos Supercopas de Italia de 1999 y de 2002. Los interesados tienen un mes para hacer sus ofertas económicas.

Horrible final el que está teniendo el Parma. Este 2015 no ha sido más que un año para olvidar que por desgracia será de los más recordados en la historia de la entidad por lo negativo que está siendo. En marzo arrestaron a Giampietro Manenti, su presidente, acusado de blanqueo de dinero. En junio se declararon en bancarrota.