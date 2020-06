Paco Jémez: "No me gusta el 'nuevo fútbol'; yo quiero la normalidad de antes, no la que nos están vendiendo"

El entrenador Paco Jémez habla con Espejo Público tras el Rayo Vallecano - Albacete, primer partido profesional tras la suspensión del fútbol por el coronavirus en España. Primer encuentro sin aficionados: "Muy raro, una sensación extraña. Es fútbol, pero no es fútbol... es un sucedáneo por las circunstancias. Jugar sin gente ni apoyo pues se hace raro. Es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar", reflexiona.

"Al final tú juegas para la gente, el fútbol es por y para la gente. Lo que transmite una afición en el campo solo lo sabemos nosotros. Sigue siendo fútbol, pero falta algo y no es algo banal. Ojalá que dentro de poco la gente vuelva a los campos", explica Paco Jémez.

"Me enfadé en el vestuario"

¿Se consiguen abstraer los futbolistas sobre el coronavirus? Así explicó Jémez: "En el vestuario me enfadé porque estábamos más pendientes del protocolo que de lo que teníamos que hacer. Es un protocolo sensacional y cuida muchos detalles pero tenemos que pensar que tenemos un partido".

Sobre la vuelta del público: "A mí esto del nuevo fútbol y la nueva normalidad no me gusta. Yo quiero la de antes, no esta nueva que se nos está vendiendo. Por nada del mundo quiero que vivamos otra vez lo que ha sucedido. Si para eso nos tenemos que quedar sin fútbol un tiempo, pues lo haremos. No merece la pena el riesgo".

Paco Jémez insiste en que prefiere jugar sin público a no jugar, pero siempre que se hagan las cosas bien: "Yo quiero este fútbol antes que ninguno. Yo creo que el tema de las terrazas por ejemplo no se está haciendo bien. La desescalada es muy difícil pero voy a sitios donde la gente no guarda la distancia y no llevan mascarilla puesta".

Puedes ver el programa de Espejo Público en AtresPLAYER